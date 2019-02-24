Пограничники задержали угнанные автомобили из Польши и Греции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вчера вечером, 23 февраля, на границе с Польшей пограничники задержали автомобиль "Ситроен" польской регистрации с гражданином Украины за рулем, на который сработала база Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"За прошедшие сутки на границе с Польшей в пункте пропуска "Смильница", пограничники Мостиского отряда задержали угнанный в Греции автомобиль "БМВ" 2003 года выпуска", - говорится в сообщении.

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Также пограничники добавили, что вчера вечером в другом пункте пропуска, а также на границе с Польшей пограничники задержали автомобиль "Ситроен" 2008 года выпуска польской регистрации. За рулем авто через пункт пропуска "Шегини" следовал гражданин Украины, однако как и в первом случае сработала база данных Интерпола. Установлено, что автомобиль был похищен в Польше.

"По данному факту проинформированы Укрбюро Интерпола в г. Киев и сотрудников полиции", - добавили в ведомстве.

С начала 2019 пограничники, по базе данных Интерпола, обнаружили и задержали 23 автомобиля, которые разыскивали как за рубежом, так и в Украине.

Напомним, в Киевской области уничтожено межрегиональную организованную группу похитителей автомобилей.



