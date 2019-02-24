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Более 20 людей погибли в результате взрыва мины в провинции Сирии

Более 20 людей погибли в результате взрыва мины в провинции Сирии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В провинции Сирии в городе Хана в результате взрыва мины погибло более 20 мирных жителей. Об этом сообщает УНН ссылаясь на SANA.

“В штабе полиции Хамы сообщил, что мина, принадлежащая террористической организации „Дааш“, взорвалась в машине с рабочими из деревень Аль-Бустана и в результате резни в регионе Вади-эль-Атиб в мирной сельской местности во время поиска трюфелей, в результате чего погибли более 20 мирных жителей”, — пишет издание.

В последнее время наземные мины взрывались в мирных сельских районах во время сезона трюфелей, когда многие люди собирали трюфели в обширных районах, которые террористическая организация контролировала до того, как потерпела поражение.

Напомним, Белый дом конкретизировал планы по сохранению в Сирии ограниченного контингента военнослужащих. После вывода основной части войск в стране могут остаться несколько сотен американских миротворцев.

Источник: УНН
Теги: погибшие, взрывы, Сирия, мина
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