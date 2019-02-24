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В Петербурге BMW сбил людей на тротуаре: погибли гражданин США и москвичка

В Петербурге BMW сбил людей на тротуаре: погибли гражданин США и москвичка

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В ночь на воскресенье, 24 февраля, автомобиль BMW X-6 выехал на тротуар на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и сбил прохожих. Погибли два человека — гражданин США и жительница Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт УНН.

"Один из погибших - гражданин США 1978 года рождения", - сказал собеседник агентства. Второй жертвой аварии, по его словам, стала 39-летняя жительница Москвы.

Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

По информации местных СМИ, водитель — 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов — находился под воздействием газа. Его задержали на месте происшествия.

Как сообщал УНН, в течение суток, 23 февраля, патрульные полицейские проработали 6202 вызова и составили 154 админматериала за управление в состоянии алкогольного опьянения водителей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Россия, погибшие
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