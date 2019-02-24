Львовянка угрожала убийством кандидату в президенты

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Полиция установила личность, которая угрожала одному из кандидатов в президенты Украины. Злоумышленницей оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, 21 февраля в полицию поступило заявление от одного из кандидатов в президенты Украины, который сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами.

По данному факту следственными было открыто уголовное производство по ст. 129 (угроза убийством - ред.) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области 1992 года рождения. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами. По словам подозреваемого, он делал это, потому что поддерживает другого кандидата.

Как сообщал УНН, столичные правоохранители проверяют информацию о возможном подкупе избирателей в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины.



