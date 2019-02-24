Боевики на востоке обстреляли из минометов два населенных пункта

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В воскресенье, около 5 часов утра, боевики совершили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

По информации штаба, мины российского производства разрывались прямо в домах гражданских. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

Сейчас на месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Как сообщал УНН, с начала суток по состоянию на 12:00 враг 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие активных враждебных обстрелов, в составе подразделений Объединенных сил потеря.



