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Боевики на востоке обстреляли из минометов два населенных пункта

Боевики на востоке обстреляли из минометов два населенных пункта

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В воскресенье, около 5 часов утра, боевики совершили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

По информации штаба, мины российского производства разрывались прямо в домах гражданских. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

Сейчас на месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Как сообщал УНН, с начала суток по состоянию на 12:00 враг 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие активных враждебных обстрелов, в составе подразделений Объединенных сил потеря.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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