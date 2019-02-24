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Во Львове провели антимеховую акцию

Во Львове провели антимеховую акцию

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во Львове сегодня люди вышли на антимеховой протест. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.

Около сотни человек пришли к Ратуше. Люди требовали власти запретить меховые фермы.

"Я пришла со своей собакой Диной. Я протестую против массового убийства животных. Государство должно обратить внимание на массовое убийство животных ради меха", - рассказала львовянка Оксана.

Люди пришли с плакатами "Мех - кровавое жлобство", "Ценная каждая жизнь" и другие. К слову, такие акции провели и в других городах Украины.

Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, акции, животные
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