Во Львове провели антимеховую акцию

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во Львове сегодня люди вышли на антимеховой протест. Об этом сообщает корреспондент УНН во Львове.

Около сотни человек пришли к Ратуше. Люди требовали власти запретить меховые фермы.

"Я пришла со своей собакой Диной. Я протестую против массового убийства животных. Государство должно обратить внимание на массовое убийство животных ради меха", - рассказала львовянка Оксана.

Люди пришли с плакатами "Мех - кровавое жлобство", "Ценная каждая жизнь" и другие. К слову, такие акции провели и в других городах Украины.

Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.