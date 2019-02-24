В Стамбуле по благословению Варфоломея состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В воскресенье в Храме Святого Николая в Стамбуле, по благословению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, епископом Аликарнаським Адрианом и Архимандритом Харлампиев отслужена Божественная Литургия по увековечению памяти героев Небесной Сотни. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле, передает УНН.

"24 февраля 2019 в Стамбуле в Храме Святого Николая (Фатих), по благословению Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея, епископом Аликарнаським Адрианом и Архимандритом Харлампием отслужена Божественная Литургия по увековечению памяти Героев Небесной Сотни", - сообщили дипломаты.

По информации посольства, участие в богослужении приняли представители Генконсульства Украины в Стамбуле и украинское общество. Украинская община подарила Храму Ангелов Памяти, изготовленных детьми в украинской субботней школе.

Как сообщал УНН, 20 февраля Украина почтила память героев Небесной сотни. В Киеве состоялась ряд мероприятий ко Дню героев Небесной сотни, в частности, на Майдане Независимости прошло мероприятие "Лучи Достоинства над Майданом".



В тот же день Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил молитву героев Небесной сотни в Михайловский Златоверхом монастыре в столице.



