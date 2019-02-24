Спасатели спустили еще 4 туристов с горы Поп Иван

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Спасатели спустили еще четырех туристов с горы Поп Иван. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"В 9:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорилец. По состоянию на 12:30, пострадавшие 4 человека доставлены в урочище Погорилец. После медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации отказались и направились к месту постоянного проживания", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 14:40, тела 2 туристов доставлены в урочище Погорелец и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Всего привлечено 48 человек, от управления ГСЧС в области 31 человек личного состава на 7 единицах техники, 15 волонтеров и 2 военнослужащих отдела пограничной службы "Шибене" Черновицкого пограничного отряда Западного регионального управления ГПС Украины.

Как сообщал УНН, спасатели возобновили аварийно-спасательные работы по спуску туристов с горы Поп Иван на Прикарпатье.



Напомним, из-за сложных погодных условий с вершины горы Поп Иван остальных туристов планируют спустить 24 февраля.



Горные спасатели передали работникам скорой медицинской помощи двух пострадавших туристов с горы Поп Иван.

В Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.