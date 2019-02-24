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Летевший самолёт в Дубай совершил вынужденную посаду из-за попытки захвата

Летевший самолёт в Дубай совершил вынужденную посаду из-за попытки захвата

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В воскресенье рейс авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, направляющийся в Дубай, совершил вынужденную посадку в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеша после попытки захвата. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании, передаёт УНН.

Так, всем 142 пассажирам было разрешено покинуть самолет, сообщил агенству генеральный менеджер авиакомпании Шакил Мирадж. По его словам, полиция и военные все еще окружают самолет.

"Было 142 пассажира, и все они благополучно вышли из самолета", - сказал Мирадж.

Он сообщил, что самолет Boeing 737 должен был лететь из Дакки в Дубай через Читтагонг.

В то же время, по информации местных СМИ, экстренное сообщение пришло после того, как неизвестный попытался пробраться в кабину пилота.

О задержанных или жертвах инцидента не сообщалось.

Как информировал УНН, в США 5 пассажиров самолёта пострадали из-за турбулентности.

Источник: УНН
Теги: самолет, захват, ОАЭ, Бангладеш
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