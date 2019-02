Эстония поблагодарила Климкин за поздравления с Днем Независимости

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня 101-й день Независимости отмечает Эстония. Одним из первых ее поздравил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на что получил быстрый ответ от эстонских коллег, передает УНН со ссылкой на МИД страны.

Так, украинский министр написал в воскресенье утром в своем блоге в Twitter: "Дорогие эстонские друзья, примите наши искренние поздравления с Днем Независимости! Желаем успехов, мира, процветания! Высоко ценим решительную позицию Эстонии в поддержке независимости и территориальной целостности Украины".

Ответ эстонской стороны не заставила себя долго ждать.

"Спасибо за Ваши добрые пожелания, дорогие друзья в Украине!", - говорится в сообщении МИД Эстонии.

Отметим, в далеком 1918 году состоялось провозглашение эстонским Комитетом спасения "Манифеста всех народов Эстонии". Документ был публично зачитана 23 февраля в городе Пярну, а на следующий день страна проснулась независимой. Поэтому сегодня Эстония отмечает свой 101 День Независимости. По традиции, празднование годовщины провозглашения независимости Эстонской Республики началось с ежегодной торжественной церемонии поднятия государственного флага на Тоомпеа.

Как сообщал УНН, ранее парламент Эстонии предложил правительству запретить въезд российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим чиновникам, которые поддерживают агрессию РФ против Украины в Керченском проливе.





