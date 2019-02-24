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Теракт в Пакистане: один погибший, 9 ранены

Теракт в Пакистане: один погибший, 9 ранены

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате взрыва заминированного мотоцикла в Пакистане погиб один, ранения получили девять человек. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Анадолу.

Взрыв прогремел в воскресенье в городе Дера-Мурад-Джамали в провинции Белуджистан.

Неизвестные подорвали мотоцикл у здания одной из местных компаний.

По словам представителя местной полиции Мухсина Бутта, в результате терактов в этой части Пакистана в 2018 году погибли 119 человек, 15 из которых были сотрудники полиции, 114 получили ранения.

Напомним, Соединенные Штаты Америки призывают Пакистан наказать виновных в нападении смертника в Кашмире, в результате которого погибли более 40 индийских солдат.

Источник: УНН
Теги: теракт, погибшие, раненые, Пакистан
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