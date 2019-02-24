Сегодня ночью перекроют движение транспорта по мосту Патона в столице

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня, 24 февраля, с 00:00 до 5:00 утра будет перекрыто движение транспорта по мосту Патона в обоих направлениях. Об этом сообщает КК "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, передает УНН.

"24 февраля с 00.00 ч. до 05.00 часов в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине, 26-27 февраля, ожидается до 10 градусов мороза.



