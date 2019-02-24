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В 2018 году в Афганистане было убито рекордное число мирных жителей

В 2018 году в Афганистане было убито рекордное число мирных жителей

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В прошлом году было убито рекордное число афганских гражданских лиц из-за усиления воздушных атак со стороны сил США и новых террористических актов, совершенных террористами-смертниками. Об этом говорится в сообщении ООН, опубликованном в воскресенье, передает УНН, ссылаясь на Reuters.

"В результате конфликта в Афганистане погибло 3 804 мирных жителя, в том числе 927 детей, что является рекордным показателем, что привело к росту смертности среди гражданского населения на 11 процентов по сравнению с 2017 годом, говорится в докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА)", - идется в сообщении.

Тадамичи Ямамото, высокопоставленный представитель ООН в Афганистане считает, что самый лучший способ остановить убийства и увечья мирных жителей – это прекратить боевые действия.

Напомним, в результате вооруженных столкновений в Афганистане в январе 2019 года погибли более 900 человек, ранения получили не менее 800 афганцев.

Источник: УНН
Теги: убийство, мирные жители, Афганистан
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