В Одесской области горела пилорама, есть погибший

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Вчера, 23 февраля, в Одесской области в поселке Великодолинское Овидиопольского района произошел пожар на пилораме. В результате происшествия погиб мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

"Вчера, 23 февраля, около девяти часов вечера в полицию поступило сообщение о пожаре в цехе по обработке древесины в поселке Великодолинское Овидиопольского района", - говорится в сообщении.

После ликвидации огня, охватившего площадь около 400 квадратных метров, на месте пожара было обнаружено тело 60-летнего мужчины, который, по имеющейся информации, был работником этого предприятия.

Еще один рабочий получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом - перелом костей стопы.

В полиции добавили, пока причины пожара и смерти погибшего устанавливаются. Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ред.) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на улице Бориспольской, 53, что в Дарницком районе столицы, произошел пожар в гаражном кооперативе. Во время пожара в ангаре взорвалось несколько газовых баллонов.



