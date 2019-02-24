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Трое спасателей получили обморожения после поисковых работ на горе Поп Иван

Трое спасателей получили обморожения после поисковых работ на горе Поп Иван

КИЕВ. 24 февраля. УНН. После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван, трое спасателей обратились в больницу с обморожения верхних конечностей и лица. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"24 февраля в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей Явирницького ПРВ СПРЧ АРЗ СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица", - говорится и сообщении.

Как сообщал УНН, спасатели спустили еще четырех туристов с горы Поп Иван.

Напомним, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

Источник: УНН
Теги: спасатели, Карпаты, гора, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, ГСЧС
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