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Выборы в Нигерии забрали жизни 35 людей - наблюдатели

Выборы в Нигерии забрали жизни 35 людей - наблюдатели

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В результате насилия, возникшего на выборах в Нигерии, было убито по крайней мере 35 человек. Об этом заявили в воскресенье представители гражданского общества после того, как днем ранее избиратели пошли на выборы в жесткой президентской гонке между президентом Мухаммаду Бухари и бизнесменом Атику Абубакаром, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Правозащитники заявили, что число погибших во время самых крупных выборов в Африке было выше, чем на выборах в 2015 году.

Клемент Нванкво, организатор Situation Room, которая представляет более 70 групп гражданского общества, сказала, что 16 человек были убиты в результате насилия на выборах в восьми штатах Нигерии, в то время как консалтинговая компания SBM Intelligence из Лагоса назвала число в 35 смертей.

Полиция пока не комментировала данный факт.

Как сообщал УНН, в Нигерии 23 февраля состоялось голосование на выборах президента, отсроченное на неделю по решению властей.

Источник: УНН
Теги: выборы, погибшие, Нигерия
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