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Могерини призвала Мадуро пропустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы

Могерини призвала Мадуро пропустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы

Федерика Могерини

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы. Об этом заявила Федерика Могерини, передает УНН ссылаясь на сайт Европейского совета.

“Мы настоятельно призываем правоохранительные органы и органы безопасности проявлять сдержанность, избегать применения силы и допускать помощь. Мы отвергаем использование нерегулярных вооруженных группировок для устрашения гражданских лиц и законодателей, которые мобилизовались для распределения помощи”, — говорится в сообщении.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения пемонов.

Могерини добавила, что истоки продолжающегося кризиса в Венесуэле являются политическими и институциональными, поэтому решение может быть только политическим. Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии и осуждении насилия и любых инициатив, которые могут еще больше дестабилизировать регион.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты урегулирования кризисной ситуации в стране.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Могерини, гуманитарная помощь, Венесуэла
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