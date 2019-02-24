MARUV дали сутки для принятия решения

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Певице MARUV, которая победила на песенном конкурсе Евровидение, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гостролюваты в РФ, и свое решение по ним. Об этом сообщила PR-директор "UA: Общественное" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В контракте от Общественного является требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление. Что дальше с тем контрактом? Певица имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним. Мы ждем. Общественное спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Общественное", - написала Сидоренко.

Также она добавила, что пока новостей о решении нет.

Напомним, общественный вещатель, который выбирает и отвечает за представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не принял окончательное решение.



