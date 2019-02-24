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MARUV дали сутки для принятия решения

MARUV дали сутки для принятия решения

певица MARUV

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Певице MARUV, которая победила на песенном конкурсе Евровидение, дали сутки на ознакомление со всеми условиями контракта, в частности запрет гостролюваты в РФ, и свое решение по ним. Об этом сообщила PR-директор "UA: Общественное" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В контракте от Общественного является требование с запретом гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила на ознакомление. Что дальше с тем контрактом? Певица имеет сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и свое решение по ним. Мы ждем. Общественное спустя также имеет право на решение по контракту. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно Общественное", - написала Сидоренко.

Также она добавила, что пока новостей о решении нет.

Напомним, общественный вещатель, который выбирает и отвечает за представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не принял окончательное решение.

Источник: УНН
Теги: Евровидение, музыка, конкурс
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