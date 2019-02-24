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Сегодня на сайте МВД заработает "страшный сон" для фальсификаторов - Аваков

Сегодня на сайте МВД заработает "страшный сон" для фальсификаторов - Аваков

Арсен Аваков

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня на сайте МВД заработает он-лайн система всех нарушений во время избирательного процесса. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

"У нас пытались украсть выбор в 2004 и в 2014. Я точно знал, что некоторые кандидаты будут искать технологического решения, а не честного соревнования. Поэтому мы подготовили новое качество реагирования для системы МВД на избирательный процесс. Президент Украины должен быть легитимным, его должны все уважать и этот выбор должен быть принят всеми. Поэтому мы задали новые стандарты. Именно поэтому многим это не нравится. Имею честь представить вам новую систему, которую мы сделали. Это "страшный сон" для фальсификатора - он-лайн система всех нарушений на выборах. Сегодня вечером мы ее запускаем на сайте МВД", - рассказал министр.

Напомним, профильный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть законопроект о усилении ответственности за незаконную агитацию и подкуп избирателей.

Источник: УНН
Теги: выборы, Арсен Аваков, фальсификация
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