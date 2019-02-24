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Арсен Аваков прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Арсен Аваков прокомментировал слухи о своей возможной отставке

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из телеканалов заявил о том, что будет выполнять свои обязанности независимо от чьих-то желаний убрать его с должности, сообщает УНН.

На вопрос ведущей как он может прокомментировать слухи, что якобы президент Украины Петр Порошенко думает о том чтобы отправить его в отставку, министр ответил: “Я думаю, что мы живем в стране, когда у нас законность выше каких-то слухов и желаний. У нас есть парламент, есть правительство и я буду выполнять свои обязанности независимо от слухов, независимо от желаний убрать меня с должности, потому что это кому-то неудобно. Вам нужно знать одно: министр внутренних дел обеспечит честные выборы с помощью прокурора, СБУ, потому что это их ответственность тоже”.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что МВД не работает ни на президента, ни на оппозицию и отмечает, что полиция не должна быть участником никаких схем и заговоров. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина
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