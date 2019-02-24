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Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать Кубок английской лиги

Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать Кубок английской лиги

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В финальном противостоянии за Кубок английской лиги на стадионе “Уэмбли” лондонский “Челси” противостоял “Манчестер Сити”, передает корреспондент УНН.

Агуэро в середине тайма нанес удар которому не хватило прицельности — над перекладиной. На еще одну попытку Агуэро во второй половине отреагировал кипер Аррсабалага. Но судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти.

“Челси” в позаматчевий лотереи подвел Жоржинью (сейв вратаря) и Давид Луис (попал в штангу) — 4:3 в пользу “МС”.

Отметим, что наш Александр Зинченко вышел на поле в старте и провел в поединке все 120 минут (с двумя тайм).

Примечательно, что “горожане” выиграли второй подряд Кубок английской лиги.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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