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Гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в Мельбурне

Гимнаст Радивилов победил на этапе Кубка мира в Мельбурне

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Мельбурне принес украинцу Игорю Радивилову “золото” в финале на опорном прыжке, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

Наш гимнаст получил 14,949 баллов и не оставил шансов соперникам из Франции (Фраска 14,9), Великобритании (Каннингем 14,749), Японии, Корее, Австралии и Казахстана.

Отметим также, выступление Валерии Осиповой, которая смогла отобраться сразу в 3-х исходов: в вольных упражнениях (11,633) и на разновысоких брусьях (12,366) Валерия стала шестой, а в упражнении на бревне — седьмой (11,233).

Как сообщал УНН, на этапе Кубка мира в Котбусе Радивилов также завоевал медаль высшей пробы.

Источник: УНН
Теги: спорт, гимнастика
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