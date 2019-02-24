В ВР будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Во вторник на рассмотрение ВР будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.
“Мы во вторник вносим в парламент и очень рассчитываем, что парламентарии примут этот проект — вопрос нового законодательства об ответственности за нарушения на выборах”, — заявил он.
Министр также выразил уверенность, что народные депутаты примут это решение.
“Я уверен в этом. Ведь парламентарии и их лидеры везде заявляют о том, что они хотят честных выборов и я очень надеюсь на то, что такая поддержка будет”, — подчеркнул Аваков.
Напоминаем, Арсен Аваков прокомментировал слухи о своей возможной отставке.