Аваков заявил, что будет жестко реагировать на провокации против него и МВД

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что будет жестко реагировать на провокации против него и МВД, сообщает УНН.

“Я министр внутренних дел и владею оперативной информацией (о возможных провокациях — ред.). Действительно, я знаю, что готовятся к такой ситуации, но мы не в мыльную оперу играем: как кто-то будет оскорблять Авакова, как он будет защищаться. Мы говорим об одном серьезном вопросе — судьбе всей страны... Если такие провокации будут, я буду говорить об этом публично. Мы не из сахара в МВД и не растаем. Мы будем реагировать очень жестко”, — рассказал он.

Напоминаем, в ВР будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.