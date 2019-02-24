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Аваков заявил, что будет жестко реагировать на провокации против него и МВД

Аваков заявил, что будет жестко реагировать на провокации против него и МВД

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что будет жестко реагировать на провокации против него и МВД, сообщает УНН.

“Я министр внутренних дел и владею оперативной информацией (о возможных провокациях — ред.). Действительно, я знаю, что готовятся к такой ситуации, но мы не в мыльную оперу играем: как кто-то будет оскорблять Авакова, как он будет защищаться. Мы говорим об одном серьезном вопросе — судьбе всей страны... Если такие провокации будут, я буду говорить об этом публично. Мы не из сахара в МВД и не растаем. Мы будем реагировать очень жестко”, — рассказал он.

Напоминаем, в ВР будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина
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