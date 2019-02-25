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Парламентарии Венесуэлы заявили о более 25 застреленных на границе с Бразилией

Парламентарии Венесуэлы заявили о более 25 застреленных на границе с Бразилией

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Свыше 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Ромель Гусамана, сообщил в воскресенье телеканал TVV, передает УНН.

“В районе Санта-Элена-де-Уайрен 23 февраля погибли более 25 человек”, — сказал Гусамана. Он отметил, что все они были застрелены. По словам депутата, в подавлении протестов гражданского населения участвовали осужденные, которым выдали форму бойцов Национальной гвардии.

В субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.

Напоминаем, на границе Колумбии и Венесуэлы ранены почти 300 человек, захвачены военные и продолжаются столкновения.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, Венесуэла
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