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Москалькова заявила, что на территории Украины "в тюрьмах нарушаются права 69 россиян"

Москалькова заявила, что на территории Украины "в тюрьмах нарушаются права 69 россиян"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила “еще о 26 случаях нарушений в медицинском обслуживании российских граждан в украинских тюрьмах”. С учетом ранее известных “43 случаях нарушений, общее количество россиян нуждающихся в помощи составило 69 человек”. Об этом обмудсмен сообщила в интервью одной из российских газет, передает УНН.

“У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи. Часть из них военнослужащие, но большая часть — гражданские лица”, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в связи с состоянием здоровья двух россиян, находящихся в заключении. Российский омбудсмен отметила, что условия содержания российских граждан Вячеслава Высоцкого и Евгения Мефедова “не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятыми в Женеве в 1955 году”. Она попросила Денисову обеспечить заключенным надлежащие условия содержания и предоставить необходимое лечение.

Аппарат Москальковой также направил письмо в консульский департамент МИД России с просьбой посетить 43 граждан РФ, “права которых нарушаются в украинских тюрьмах”. Однако российский омбудсмен заявила, что заключенные в Украине граждане России, которые имеют еще и украинский паспорт, не имеют возможности общаться с консулом РФ.

Кроме того, Москалькова обратилась в ООН и ЕС с просьбой “призвать руководство Украины гарантировать безопасность граждан России, удерживаемых в местах лишения свободы на территории Украины в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права”.

Напоминаем, Денисова призвала омбудсмена РФ способствовать немедленному обмену 25 на 25.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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