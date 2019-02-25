Голы братьев ФАВОРОВ принесли "Десне" победу над "Арсеналом"

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Второй игровой день 19-го тура УПЛ продолжился схваткой киевского “Арсенала” и черниговской “Десны”, передает корреспондент УНН.

Пара братьев Фаворовых сделали результат во встрече. Денис уже на первой минуте с границы штрафной нанес мощный выстрела под дальнюю штангу. За падение в чужой штрафной арбитр назначил пенальти в сторону ворот “Арсенала” на заключительной основной минуте баталии. Артем Фаворов удачно пробил с пенальти 2:0.

Победа позволила “Десне” подняться на пятое место в таблице — 27 очков. “Канониры” остались на дне чемпионата — 8 баллов.

Добавим, в следующем туре “Десна” ожидает противостояние с киевским “Динамо”.