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Понедельник, 25 февраля 2019, 01:57 • Сергей Куркович • 4065
Голы братьев ФАВОРОВ принесли "Десне" победу над "Арсеналом"
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Второй игровой день 19-го тура УПЛ продолжился схваткой киевского “Арсенала” и черниговской “Десны”, передает корреспондент УНН.
Пара братьев Фаворовых сделали результат во встрече. Денис уже на первой минуте с границы штрафной нанес мощный выстрела под дальнюю штангу. За падение в чужой штрафной арбитр назначил пенальти в сторону ворот “Арсенала” на заключительной основной минуте баталии. Артем Фаворов удачно пробил с пенальти 2:0.
Победа позволила “Десне” подняться на пятое место в таблице — 27 очков. “Канониры” остались на дне чемпионата — 8 баллов.
Добавим, в следующем туре “Десна” ожидает противостояние с киевским “Динамо”.
Источник: УНН