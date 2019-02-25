ЕС должен отреагировать на незаконные действия Израиля - президент Палестины

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Европейские государства должны отреагировать на незаконные действия Израиля и оценить степень его приверженности мирному процессу. Об этом, как передает агентство Wafa, заявил в воскресенье президент Государства Палестина Махмуд Аббас, выступая на открытии первого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Европейского союза в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх, передает УНН.

“Незаконные действия Израиля требуют ответа от Евросоюза, который должен строить свои отношения с ним (Израилем) в соответствии со степенью его приверженности принципам мирного процесса, — указал он. — Любой план, который не приведет к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, не увенчается успехом, а реализация арабской мирной инициативы, представленной в 2002 году, является единственным способом достижения мира”.

В этой связи Аббас призвал европейские страны, “которые еще не признали Государство Палестина, сделать это”. Кроме того, он выразил надежду, что ЕС поможет палестинцам организовать готовящиеся на всех палестинских территориях парламентские выборы и пошлет на них наблюдателей, а также вместе с арабскими государствами создаст механизм “финансовой безопасности” для палестинского бюджета.

Между тем президент выразил уверенность, что “попытки Израиля нормализовать отношения с арабскими и исламскими странами не принесут ему мира и безопасности”, вновь подчеркнув, что “нынешняя администрация США отныне не может в одиночку играть роль посредника в мирном урегулировании”. “Наш палестинский народ не прекратит свое существование и продолжит борьбу за свободу и независимость”, — заключил он.

Как сообщал УНН, Белый дом завершил работу над “сделкой века” по Ближнему Востоку.