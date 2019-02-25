На Кубе состоялся референдум по принятию новой конституции

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Референдум по вопросу принятия новой конституции завершился в воскресенье на Кубе, участки для волеизъявления закрылись в 18:00 по местному времени (понедельник, 01:00 по Киеву) на всей территории острова, передает УНН со ссылкой на местное агентство Prensa Latina.

В данный момент сотрудники местных избиркомов ведут подсчет результатов голосования и направляют их в центральную комиссию. Кубинское телевидение ведет прямую трансляцию с разных участков, где секретари комиссий вскрывают урны для голосования. Всего в воскресенье работало более 25 тысяч участков, они были открыты с 07:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в 15 провинциях страны. Организацию волеизъявления обеспечивали более 225 тысяч человек.

В списки избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы — 11,5 млн человек). На голосование был вынесен один вопрос: “Вы ратифицируете новую конституцию республики?” Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).

Напоминаем, в декабре прошлого года депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы одобрили проект новой конституции.