Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн/доллар

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На 25 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,01 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 февраля установлены на таком уровне:

27.017312 грн за доллар;

30.597106 грн за евро;

0.412380 грн за российский рубль;

35.063092 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 февраля курс доллара и российского рубля — вырос, евро и фунту стерлингов — снизился.