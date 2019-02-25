Япония будет пытаться ослабить бремя Окинавы, где есть военные базы США - Абэ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Правительство Японии учтет результаты референдума по вопросу передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма и приложит усилия для того, чтобы ослабить бремя жителей префектуры, недовольных размещением там американских военных объектов. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает УНН.

“Сложившаяся ситуация, при которой военные базы сконцентрированы на Окинаве, недопустима. На правительстве лежит большая ответственность по снижению бремени Окинавы. Мы со всей серьезностью отнесемся к результатам (референдума) и приложим все усилия в этом направлении”, — приводит слова премьера телеканал NHK.

Вместе с тем Абэ призвал жителей Окинавы с пониманием отнестись к планам правительства по передислокации базы Футэмма из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова. По его словам, “речь идет не о строительстве новой базы, а лишь о переносе старой”. Премьер также отметил, что если этот план осуществится, то отпадет необходимость установки шумопоглощающих панелей для 10 тысяч домов рядом с Футэммой.

Как сообщал УНН, жители японской Окинавы проголосовали против новой военной базы США.