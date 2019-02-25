Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По меньшей мере 156 венесуэльских силовиков за два дня пересекли границу Колумбии и перешли на сторону оппозиции. Такие данные обнародовал в воскресенье в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти, передает УНН.

“Колумбийское миграционное управление сообщает, что уже более 150 служащих полиции и Вооруженных сил Венесуэлы перешли границу и отказались поддерживать (президента Николаса) Мадуро, — написал журналист. — 146 человек в (колумбийском департаменте) Норте-де-Сантандер и 10 в Арауке”. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал Вооруженных сил республики.

Как сообщал УНН, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.