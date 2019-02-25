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Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы

Журналисты сообщают, что на территорию Колумбии перешли более 150 военных ВС Венесуэлы

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По меньшей мере 156 венесуэльских силовиков за два дня пересекли границу Колумбии и перешли на сторону оппозиции. Такие данные обнародовал в воскресенье в Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас со ссылкой на колумбийские власти, передает УНН.

“Колумбийское миграционное управление сообщает, что уже более 150 служащих полиции и Вооруженных сил Венесуэлы перешли границу и отказались поддерживать (президента Николаса) Мадуро, — написал журналист. — 146 человек в (колумбийском департаменте) Норте-де-Сантандер и 10 в Арауке”. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал Вооруженных сил республики.

Как сообщал УНН, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, Венесуэла
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