Социалисты удерживают лидерство на выборах в Молдове

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Оппозиционный блок ACUM (“Сегодня”) набирает 25,06% голосов после обработки 90% бюллетеней на парламентских выборах в Молдове и выходит на второе место, опережая правящую Демократическую партию, передает УНН.

Таковы предварительные итоги голосования опубликовала в понедельник Центральная избирательная комиссия Молдова.

По данным ЦИК, за Демократическую партию проголосовали 24,9% избирателей. Лидирует на выборах Партия социалистов Республики Молдова, набирающая 31,69% голосов. Партия “Шор” бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом 8,64%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%.

В воскресенье в Молдове выборы в парламент впервые прошли по смешанной системе. Если прежде 101 депутата выбирали по партийным спискам, то теперь 50 парламентариев будут избраны по прежней схеме, а 51 — по одномандатным округам.

Как сообщал УНН, проевропейская оппозиция Молдовы обвинила власть в фальсификациях на выборах.