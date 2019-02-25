Боксер Митрофанов завоевал четвертую победу в профессиональной карьере

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В рамках вечера бокса в Киеве украинский средневес Дмитрий Митрофанов (4-0-1, 2 КО) победил уроженца Панамы Джеффри Росалеса (9-10-2, 2 КО), сообщает УНН со ссылкой на “K2 Promotion”.

Наш боксер захватил центр ринга и раз за разом ударами доставал до цели. Однако оппонент выстоял все шесть раундов (именно в таком формате состоялся бой), но записки судей зафиксировали единогласное решение в пользу Митрофанова.

Напомним, что первые бои на профиринге Митрофанов провел в США.