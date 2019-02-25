Brent упала в цене ниже 67 долл. за баррель

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 66,83 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 57,07 доллара за баррель, потеряв 0,33%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.