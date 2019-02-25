Сегодня отмечают день святого Алексея

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Ежегодно 25 февраля православные христиане отмечают день святого Алексея, чудотворца. Этот день в народе называют днем Алексея Рыбного, передает УНН.

По народным приметам, если в день Алексея Рыбного оттепель, то летом хорошо ловиться рыба.

С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, которое предназначалось для посева, и говорили, что промороженніе семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездное, можно ожидать хороший сбор зерновых. А солнечный день обещал большой урожай яблок.

Напомним, 25 февраля в Украине без осадков, лишь на востоке - местами небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до 7 градусов тепла.