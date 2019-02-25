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В ПХГ Украины осталось меньше 10 млрд куб. м газа

В ПХГ Украины осталось меньше 10 млрд куб. м газа

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 23 февраля уменьшился до 9,979 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 62,05 млн куб. м газа.

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При этом в данных за 23 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 17,87 млн куб. м, из Венгрии - 2,98 млн куб. м, из Польши - 5,21 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 32%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая.

Источник: УНН
Теги: газ, ПХГ
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