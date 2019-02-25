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Энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от сети

Энергоблок № 3 Запорожской АЭС отключен от сети

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сегодня в 7:30 энергоблок № 3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 4390 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, по состоянию на 2 5 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС
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