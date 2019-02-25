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Утренний Киев стоит в пробках

Утренний Киев стоит в пробках

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 8:55 на дорогах Киева наблюдается максимальное затруднение движения автомобилей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, осложнение движения наблюдается вдоль проспекта Победы, Генерала Ватутина, Голосеевского, проспекта Академика Палладина и Валерия Лобановского, Набережного шоссе, на части бульвара Леси Украинский, Владимирского спуска. Пробки на улицах Жилянской, Борщаговской, на Саксаганского, Вадима Гетьмана и Большой Васильковской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте, Генерала Ватутина и Тараса Григоренко, вдоль улиц Михаила Драгоманова, Ревуцкого, Русановской набережной, Харьковского шоссе и частично на проспеке Соборности.

Ситуации на столичных мостах: на Северном, Дарницком, Южном мостах и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, частично движение авто замедленнено на мосту Метро.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня в 7 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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