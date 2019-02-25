На этой неделе Рада планирует заняться языком, иностранными военными и ГБР

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На этой неделе с 26 февраля по 1 марта Верховная Рада Украины планирует заняться законом о языке, допуском иностранных военных и территорию Украины и урегулировать деятельность ГБР, передает УНН.

Верховная Рада планирует в четверг начать рассмотрение законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

Во вторник, 26 февраля, депутаты продолжат рассмотрение законопроекта о штрафах за хостелы в многоэтажках (документ начали обсуждать в конце прошлой пленарной четверг, но голосование не состоялось).

После этого в плане работы - блок вопросам нацбезопасности и обороны, в частности обозначен как неотложный президентский законопроект о допуске иностранных военнослужащих в Украину для участия в многонациональных учениях в 2019 году.



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Возможно, на этот раз парламент урегулирует деятельность Государственного бюро расследований.

На рассмотрении депутатов также проект постановления "об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019".

Среда, 27 февраля, должен стать днем ратификаций.

В четверг, 28 февраля, народные депутаты планируют начать работу с двух законопроектов в первом чтении - евроинтеграционных изменений в Таможенный кодекс и о доступе НАПК к необходимой информации.

В повестке дня также проект закона об идентификации и регистрации животных.

Как сообщал УНН, Президент подписал изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО .