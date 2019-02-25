В центре Еревана горит здание правительства Армении

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Ереване горит первый корпус правительства Армении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NEWS.am.

“25 февраля в 09:03 в службу „911“ поступил звонок о том, что в первом корпусе Правительства Армении вспыхнул пожар. На место пожара, которому присвоена вторая степень сложности, выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления”, — пишет издание.

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Напомним, 16 января в Киев горел правительственный квартал.