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В Ровно обстреляли дом судьи

В Ровно обстреляли дом судьи

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Ровно обстреляли дом судьи и бросили во двор гранату. В результате инцидента повреждено здание, однако пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.

В половине второго ночи неизвестные бросили во двор 57-летнего ровенского судьи гранату РГД-5, взрыв которой повредил фасад здания.

Также неизвестные обстреляли дом из оружия на базе автомата Калашникова, но только повредили окно. Во дворе полицейские нашли обломки гранаты и 12 гильз.

На данный момент мотивом преступления считается профессиональная деятельность потерпевшего, открыто уголовное производство по статье "Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия".

Ранее УНН сообщал, что в Днепровском районе Киева ограбили квартиру судьи.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, нападение, судьи
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