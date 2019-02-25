КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Ровно обстреляли дом судьи и бросили во двор гранату. В результате инцидента повреждено здание, однако пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на областную полицию.

В половине второго ночи неизвестные бросили во двор 57-летнего ровенского судьи гранату РГД-5, взрыв которой повредил фасад здания.

Также неизвестные обстреляли дом из оружия на базе автомата Калашникова, но только повредили окно. Во дворе полицейские нашли обломки гранаты и 12 гильз.

На данный момент мотивом преступления считается профессиональная деятельность потерпевшего, открыто уголовное производство по статье "Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия".

Ранее УНН сообщал, что в Днепровском районе Киева ограбили квартиру судьи.