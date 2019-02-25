Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 10:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Украина в 2018 году не осуществила пуски космических аппаратов из-за нехватки средств
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
2280
Версия для печати

В результате шторма в Канаде без электроэнергии остались 35 000 человек

В результате шторма в Канаде без электроэнергии остались 35 000 человек

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В южном Онтарио в Канаде бушуют мощные ветры, которые привели к отключению электроэнергии в некоторых районах. Сейчас без света находятся около 35 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на Global News.

Стихия обрушилась на районы от Виндзора до Корнуолла с ветром и снегом. Синоптики ожидают наводнения в результате выдувания воды из водоемов. Силу ветра расценивают как ураганную.

Видимость в результате непогоды существенно опускается и синоптики предупреждают об опасностях дорожного движения. Кроме этого, в других областях предупреждают о снежном шквале.

Местная энергетическая компания обещает своим клиентам починить линии электропередач до ночи понедельника - тогда же ожидается смягчение погоды.

Ранее УНН сообщал, что в Лос-Анджелесе на юго-западе американского штата Калифорния пошел снег, что поразило местных жителей.

Источник: УНН
Теги: погода, Канада, непогода, ураганы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.