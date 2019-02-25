В результате шторма в Канаде без электроэнергии остались 35 000 человек

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В южном Онтарио в Канаде бушуют мощные ветры, которые привели к отключению электроэнергии в некоторых районах. Сейчас без света находятся около 35 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на Global News.

Стихия обрушилась на районы от Виндзора до Корнуолла с ветром и снегом. Синоптики ожидают наводнения в результате выдувания воды из водоемов. Силу ветра расценивают как ураганную.

Видимость в результате непогоды существенно опускается и синоптики предупреждают об опасностях дорожного движения. Кроме этого, в других областях предупреждают о снежном шквале.

Местная энергетическая компания обещает своим клиентам починить линии электропередач до ночи понедельника - тогда же ожидается смягчение погоды.

Ранее УНН сообщал, что в Лос-Анджелесе на юго-западе американского штата Калифорния пошел снег, что поразило местных жителей.