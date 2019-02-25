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Четвертую смерть от гриппа зафиксировали в Кропивницком

Четвертую смерть от гриппа зафиксировали в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Летальный случай от осложнения гриппа зарегистрировали в Новоархангельск районе. Об этом сообщила УНН пресс-служба областного лабораторного центра.

"Зарегистрировано один летальный случай от осложнения гриппа в Новоархангельск районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1) Мичиган. Это уже четвертый летальный случай от осложнения гриппа в области с начала года", - говорится в сообщении.

Эпидемическая ситуация с ОРВИ на восьмой неделе 2019 года в Кировоградской области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидпорога (минус 18,6%).

Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 3776 жителей области. Из общего числа заболевших - 71,2% дети. Всего госпитализированных - 233.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано 46 вирусологически подтвержденных случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

Как сообщал УНН, от гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца.

Источник: УНН
Теги: смерть, грипп, Кропивницкий и Кировоградщина
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