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Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Во Львовской области, 24 февраля, около в 20:10 ч. в квартире многоэтажного жилого дома на ул. Иоанна Крестителя, 1 в Яворове двое детей отравились угарным газом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"Детей 2008 и 2010 годов рождения госпитализированы в Яворовскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Установлено, что квартира оборудована газовой плитой, колонкой и тремя кафельными печами. Однако из-за чего именно пострадали дети, пока неизвестно", - сообщили в департаменте.

В дом приостановили подачу газа, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области в больницу госпитализировали двух школьниц, которые отравились угарным газом в школьном классе.

Источник: УНН
Теги: газ, отравление, Львов и Львовская область
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