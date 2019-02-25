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Доплата пенсионерам, которые имели низкие зарплаты, составит 2410 грн

Доплата пенсионерам, которые имели низкие зарплаты, составит 2410 грн

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В марте 2019 будет осуществлена доплата в размере 2410 грн пенсионерам, имели низкую заработную плату в СССР. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время совещания по индексации пенсий с участием Президента Украины и правительства, передает УНН.

"Учитывая то, что у нас есть 1,9 млн граждан, имеющих полный страховой стаж, но которые имели низкую заработную плату в СССР ... в 2019 году предлагается осуществить доплату к их пенсии в размере 2410 грн", - отметил Рева.

Таким образом, выплата будет осуществлена тем, кто имеет большой страховой стаж, но из-за низкой зарплаты не получат проиндексированной выплаты по закону.

Напомним, повышенные пенсии с марта получат более 10 млн украинцев.

Напомним, в правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел малые зарплаты в СССР.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, рост
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