Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
8385
Версия для печати

На Буковине полицейских госпитализировали после ДТП

На Буковине полицейских госпитализировали после ДТП

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Выжницком районе Черновицкой области трое сотрудников полиции попали в дорожно-транспортное происшествие и получили травмы. Других пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Инцидент произошел вечером 24 февраля, когда трое полицейских возвращались домой на частном авто. На скользком участке дороги возле пгт Берегомет 22-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину.

В результате происшествия все трое - водитель и его коллеги 24 и 40 лет - получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ночью 3 февраля в городе Почаев пьяный водитель сбил двух человек и одного полицейского, когда решил заехать на тротуар, чтобы избежать столкновения с патрульной машиной.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Черновцы и Черновицкая область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.