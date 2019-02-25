На Буковине полицейских госпитализировали после ДТП

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Выжницком районе Черновицкой области трое сотрудников полиции попали в дорожно-транспортное происшествие и получили травмы. Других пострадавших нет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Инцидент произошел вечером 24 февраля, когда трое полицейских возвращались домой на частном авто. На скользком участке дороги возле пгт Берегомет 22-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги на обочину.

В результате происшествия все трое - водитель и его коллеги 24 и 40 лет - получили травмы различной степени тяжести. Всех госпитализировали.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ночью 3 февраля в городе Почаев пьяный водитель сбил двух человек и одного полицейского, когда решил заехать на тротуар, чтобы избежать столкновения с патрульной машиной.