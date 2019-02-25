Недалеко от Львова пьяный водитель едва не протаранил дом

ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Во Львовской области пьяный водитель едва не протаранил жилой дом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня, после полуночи, патрульные получили сообщение, что в городе Винники, на улице Ивана Франко, автомобиль BMW заехал в дом заявительницы. Инспекторы прибыли на место происшествия, и увидели поврежденное транспортное средство, врезался в ограждение и оказался на частном участке. В автомобили сработали подушки безопасности, а потому, вероятно, водитель не получил телесных повреждений в результате столкновения. Когда человек увидел патрульных то попытался убежать, однако его догнали и задержали. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило заключение врача в медицинском учреждении. На 24-летнего водителя составили протоколы по ДТП и за нетрезвую езду. Его дальнейшую судьбу будет решать суд", - сообщили в патрульной полиции Львовской области.



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