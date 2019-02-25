Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила шестую позицию в обновленном рейтинге WTA. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные рейтинга.

Свитолина заняла шестое место с 4900 очками.

Следующей в рейтинге среди украинок стала Леся Цуренко (2030) - потеряла одну позицию и расположилась на 24-й строчке.

Даяна Ястремская (1386) стала 36-й - минус две позиции, Екатерина Козлова (533) - плюс 11 позиций и теперь 115-я.

Первое место в рейтинге - за японкой Наоми Осакой (6871). Второй стала румынка Симона Халеп (5727), третья - чешка Петра Квитова (5605), четвертая - американка Слоун Стивенс (5307), пятая - чешка Каролина Плишкова (5145).

Напомним, 4 февраля Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA.