Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 февраля 2019 13:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Курт Волкер будет в Одессе уже завтра
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4755
Версия для печати

Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA

Свитолина сохранила шестую позицию в рейтинге WTA

Элина Свитолина

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила шестую позицию в обновленном рейтинге WTA. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные рейтинга.

Свитолина заняла шестое место с 4900 очками.

Следующей в рейтинге среди украинок стала Леся Цуренко (2030) - потеряла одну позицию и расположилась на 24-й строчке.

Даяна Ястремская (1386) стала 36-й - минус две позиции, Екатерина Козлова (533) - плюс 11 позиций и теперь 115-я.

Первое место в рейтинге - за японкой Наоми Осакой (6871). Второй стала румынка Симона Халеп (5727), третья - чешка Петра Квитова (5605), четвертая - американка Слоун Стивенс (5307), пятая - чешка Каролина Плишкова (5145).

Напомним, 4 февраля Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA.

Источник: УНН
Теги: теннис, рейтинги
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.