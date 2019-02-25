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Циклон "Океанис" засыпал Грецию снегом

Циклон "Океанис" засыпал Грецию снегом

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Теплолюбивую Грецию внезапно засыпало снегом в результате прихода циклона "Океанис", сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Холодный фронт с севера Европы принес обильные снегопады и резкое падение температуры на 10-15 градусов, что совершенно нетипично для Греции, в которой теплая погода сохраняется даже зимой.

Вследствие снегопада нарушено транспортное сообщение в северной и центральной частях страны, в аэропортах отменяют авиарейсы, а в горных районах закрыты автотрассы.

Также нарушено паромное сообщение в Эгейском море в результате штормового ветра.

Ранее УНН сообщал, что на юге Канады штормовые ветры и снегопады привели к отключению электроэнергии в 35 тыс. Граждан.

Напомним, в течение 2018 года в мире в результате стихийных бедствий, которые связывают с климатичними изменениями, погибли 10373 человек. 

Источник: УНН
Теги: погода, Греция, снегопад, непогода
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